Из Екатеринбурга в Тюмень пустят «Ласточку». Фото - svzd.rzd.ru.

Из Екатеринбурга в Тюмень пустят «Ласточку». Это случится уже 12 декабря.

– Отправление из столицы Урала – в 06.28 по местному времени. Время в пути составит 4,5 часа. Обратно из Тюмени «Ласточка» будет отправляться в 17.36 и прибывать в Екатеринбург в 22.16, – сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Кроме того, по расписанию прежней «Ласточки» Екатеринбург – Тюмень будет курсировать новый скорый поезд № 99/100 сообщением Екатеринбург – Сургут (через Тюмень и Тобольск). В состав поезда, помимо купейных и плацкартных, включены вагоны с местами для сидения.