Специалист центра по спортивной подготовке из Тюмени получила награду за вклад в развитие добровольческого движения. Фото - uralfo.gov.ru.

Специалист Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области Сабина Алиева получила благодарственное письмо за вклад в развитие добровольческого движения. Сегодня в УрФО действует 195 поисковых формирований, которые объединяют 3 200 человек.

– Необходимо поддерживать общественные объединения, формировать патриотические ценности в молодежной среде. И большую роль здесь играет межведомственное взаимодействие. Лишь объединившись, работая сообща, мы достигнем хороших результатов, – заявил полпред Владимир Якушев.

По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, волонтерское движение устойчиво растет последние семь лет. В Уральском федеральном округе насчитывается больше 200 тысяч добровольцев, помогающих людям, участвующих в решении самых сложных социальных задач.