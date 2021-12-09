На улице Дамбовской в Тюмени 9 декабря 2021 года отключат три светофора. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 9 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Одесской и Дамбовской, Дамбовской и Гилевской, у элеватора на Дамбовской, с 11.00 до 16.00 – на пересечении улиц Авторемонтной и Механизаторов.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.