В Тюмени мужчина с ножом выяснял отношения с экс-супругой из-за общих детей. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило заявление от 39-летней местной жительницы о том, что ей угрожал убийством бывший муж. Участковый отдела полиции № 3 задержал на съемной квартире ранее не судимого 43-летнего жителя Тюменского района.

В день совершения преступления потерпевшая приехала к экс-супругу, чтобы забрать детей. Между ними вспыхнул конфликт на почве семейных взаимоотношений из-за объема времени общения с общими детьми.

– В ходе словесной перепалки подозреваемый взял нож и начал угрожать убийством бывшей возлюбленной, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении злоумышленника отделом дознания ОП № 3 возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В настоящее время фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.