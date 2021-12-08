TikTok ворвался в тройку самых популярных соцсетей у тюменцев. Фото - МегаФон.

TikTok поднялся на третье место среди самых популярных социальных сетей у тюменцев, обогнав «Одноклассники». Первое место у жителей нефтегазовой столицы занимает соцсеть «ВКонтакте», второе – Instagram. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году.

За год совокупный объем трафика, приходящийся на эти ресурсы, удвоился: на долю соцсети «ВКонтакте» приходится 34%, далее следуют Instagram и TikTok, занимающие 32% и 24% соответственно.

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok: в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Специалисты «МегаФона» объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности небольших видеороликов. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%.

По подсчётам специалистов «МегаФона», в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для соцсети «ВКонтакте» этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok – 225 Мб.

Самая активная аудитория у соцсети «ВКонтакте» – ежедневно ее посещают 73% пользователей. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok – 35%.