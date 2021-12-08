Тюменцы ответственно относятся к сохранению природы. Фото: Вадим Бегун

Тюменцы ответственно относятся к сохранению природы. Такое мнение выразил главный редактор АНО «Тюменская область сегодня» Сергей Шестаков.

– Каждый год мы с коллегами высаживаем деревья, привлекаем к процессу и бизнес-партнеров. В Тюмени есть сквер Журналистов. Представители разных СМИ посадили там деревья. В 2019 году акцию по посадке приурочили к полному переходу региона на цифровое вещание, – рассказал Шестаков на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

Напомним, что Тюменская область вошла в топ регионов, лидирующих по итогам всероссийской лесовосстановительной акции «Сохраним лес». Всего за три года реализации акции в регионе высажено более 150 млн деревьев.