В Ялуторовске дворнику, который вынес в рукаве бутылки с алкоголем из магазина, грозит 4 года тюрьмы. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Ялуторовска от сотрудников магазина поступило сообщение о грабеже. Предметом преступного посягательства стала алкогольная продукция.

Стражи порядка задержали ранее судимого местного жителя 1986 года рождения, который работает дворником в этом же магазине. Находясь дома, он распивал спиртные напитки. После того, как алкоголь закончился, ялуторовчанин направился в магазин за новой порцией горячительных напитков.

– В торговом помещении мужчина с прилавка взял две бутылки нужной ему продукции, спрятал их в рукавах своей куртки и направился к выходу. Когда фигурант проходил мимо кассы, его окликнула продавец. Вместе с алкоголем злоумышленник выбежал из магазина и скрылся, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело «Грабеж». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до четырех лет. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.