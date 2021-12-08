В Затюменском экопарке открыли большой бесплатный каток. Фото: Тюмень - наш дом

В Затюменском экопарке открыли бесплатный круглосуточный каток площадью 1 400 квадратных метров. Он расположен на площадке для памп-трека.

– По мере необходимости полотно будут обновлять, поэтому возможны технологические перерывы. Перед тем как прокатиться, ознакомьтесь с правилами пользования ледовой площадкой, они размещены рядом, – сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

Всего в разных районах города для любителей зимней забавы заливают 124 муниципальные площадки.

Кстати, в экопарке появилось и «звездное небо» – 40 метров светового полога озаряют путь от улицы Барнаульской до центральной детской площадки и горок.