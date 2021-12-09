В Тюмени мужчина украл у мамы-пенсионерки сапоги и подарил их жене. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 6 по Тюмени поступило заявление от 67-летней пенсионерки о том, что у нее из квартиры на ул. Газовиков украли сумку и зимние сапоги общей стоимостью более семи тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый неработающий 41-летний сын потерпевшей, проживающий вместе с ней.

– Мужчина воспользовался отсутствием матери в квартире, и украл из шкафа принадлежащие ей вещи. Похищенное подозреваемый преподнес в качестве подарка своей подруге. Полицейские изъяли сапоги и сумку, и вскоре они будут возвращены владелице, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении злоумышленника следственным отделом ОП № 6 возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.