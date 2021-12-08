На улице Пржевальского в Тюмени ночью устраняли крупный порыв теплосети. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В районе дома № 35/3 па улице Пржевальского в Тюмени ночью устраняли крупный порыв на участке тепловой сети. На кадрах, представленных очевидцами коммунального ЧП, от горячей воды улицу заволокло паром.

– Ремонтные работы производились ночью, завершились в пять утра. Ограничивать подачу тепла в жилые дома для проведения ремонтных работ не потребовалось, – сообщили в пресс-службе Урало-Сибирской теплоэнергетической компании.

Отметим, что бригады оперативно отреагировали на сообщение о прорыве. На месте были установлены ограждения, участок теплосети временно отключали от основной сети, проводилась откачка воды.