Погода на 9 декабря 2021 года в Тюмени: в Юрьев день днем будет идти мелкий снег

В Тюмени в Юрьев день днем будет идти мелкий снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 9 декабря, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий снег, но ближе к вечеру он закончится.

Температура воздуха ночью минус 13 – 11 градусов, днем ожидается минус 6 – 8. Вечером столбики термометров покажут 9 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

9 декабря отмечается Юрьев день. В народе этот день назывался Егорий Зимний, Юрий Холодный. В Юрьев день слушали воду в колодцах: если тихо, не волнуется вода, то зима будет теплой, а послышатся звуки – следует ожидать сильных вьюг и морозов. По Егорьеву дню определяли и будущий урожай: «Если до осеннего Егория выпадет много снега, то на весеннего будет трава».