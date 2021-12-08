Тюменцу, насмерть забившему друга, грозит 15 лет тюрьмы. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области завершается расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя региона. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. От его рук погиб приятель.

Ночью 19 сентября 2021 года во дворе одного из домов села Новая Заимка Заводоуковского района между пьяными друзьями произошла ссора. Обвиняемый нанес множественные удары руками по голове и телу потерпевшего.

– Смерть 33-летнего сельчанина наступила через непродолжительное время от субдуральной гематомы, – отметили в СК по региону.

В рамках уголовного дела назначен и проведен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская, генетическая и другие. Допрошены очевидцы произошедшего.

Сотрудники ведомства собрали достаточную доказательственную базу. Скоро уголовное дело направят в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, а потом в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.