Сколько стоит красивый вид из окна? И почему 40% жителей квартир от «Страны Девелопмент» не занавешивают окна даже ночью

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Аналитики компании «Страна Девелопмент» провели опрос, в ходе которого выяснилось, что 54% потенциальных покупателей готовы платить больше за хорошие видовые характеристики при покупке квартир. Причем большинство из них готовы переплатить за вид 10 – 20% от стоимости.

В ходе исследования были опрошены более 700 респондентов. 78% из тех, кого не смущает переплата за красивый вид из окна, готовы заплатить на 10% больше средней стоимости, 16% – на 20% больше, а остальные готовы переплатить от 30 до 40%.

Более 12% опрошенных заявили, что вид из окна является наиболее важным фактором при принятии решения о покупке квартиры. Район, в котором расположен ЖК, стал определяющим фактором для 38% респондентов, планировка квартиры – для 31%, цена – для 12% и благоустройство двора – для 7%.

Как выяснилось, почти половина респондентов смотрит в окна более 2 – 4 раз в день, любуясь видом. 90% клиентов признались, что вид из окна важен для них в ежедневной бытовой жизни. Это подтверждается тем фактом, что только 13% опрошенных занавешивают окна днем, а 38% – не занавешивают даже ночью.

ЖК «Европейский берег» – один из первых жилых комплексов с видовыми квартирами в нашем городе. Сегодня это знаковый проект на набережной, напротив исторического центра Тюмени.

Покупатели отмечают, что именно видовые характеристики квартиры во многом помогают определиться с выбором.

– Когда мы покупали квартиру, нам важен был район – чтобы была рядом школа, магазины, аптеки. И когда мы приехали на экскурсию в «Европейский берег», поняли, что это то место, где нам хочется жить. Ведь помимо того, что нам было нужно, тут набережная в двух шагах от дома, бульвар собственный, все ухожено и чистенько. А когда увидели вид на Туру из окна нашей квартиры – все было решено. Я знаю точно, наши семейные ужины будут прекрасны, – рассказала Ольга Федорова, новоселка «Европейского берега».

На сегодняшний день строительство ЖК «Европейский берег» завершено. Микрорайон отвечает всем требованиям современной семьи.

В продаже от застройщика осталось всего несколько квартир с видом на набережную и исторический центр города. Подбор квартир по параметрам от застройщика «Страна Девелопмент» в г. Тюмень (strana.com)

Узнать о свободных квартирах в ЖК «Европейский берег» можно по телефону 8 (3452) 39-43-83.