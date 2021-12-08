Тюменцы смогут выбрать квартиру в новостройке по лучшим ценам 2021 года.

Тюменцы стали чаще выбирать новостройки с просторными планировками. В новых квартирах жители нефтегазовой столицы хотят видеть гардеробную, большие окна, объединённую кухню-гостиную, выделенное место для работы дома. Более 1 000 вариантов квартир от ведущих застройщиков Тюмени уже в эту субботу, 11 декабря, будет представлено на новогодней выставке недвижимости «День застройщиков Тюмени».

Мероприятие состоится в «Галерее застройщиков» (ул. Герцена, 60/1) с 10.00 до 18.00.

Фото - предоставлено "КП".

На выставке можно будет увидеть новостройки Тюмени от 16 крупнейших застройщиков региона, которые представят 42 жилых комплекса и загородную недвижимость. Специалисты проконсультируют и ответят на все вопросы посетителей, помогут подобрать подходящие варианты для покупки квартиры. Представители банков-партнеров застройщиков дадут консультации по льготным ипотечным программам и подходящим условиям кредитования.

Новогодняя выставка недвижимости обещает быть щедрой на акции и скидки от застройщиков на покупку городских квартир и загородных домов.

– Традиционно декабрь является месяцем выгодных распродаж во всех отраслях бизнеса. Жилая недвижимость – не исключение. В конце года застройщики предлагают покупателям впечатляющее количество квартир – объективно есть на что посмотреть и из чего выбрать. В декабре вы четко знаете, сколько стоит квадратный метр и каков размер минимальной ипотечной ставки. Что будет с ценами в январе – неизвестно, – отметила Ксения Осипова, организатор выставки «День застройщиков Тюмени».

По доброй традиции посетители выставки смогут принять участие в розыгрыше подарочного сертификата на скидку в 100 000 рублей на покупку квартиры.

Фото - предоставлено "КП".

На выставку «День застройщиков Тюмени» можно прийти всей семьей. Для детей будут организованы игровые мастер-классы. В течение дня на площадке будет работать профессиональный фотограф, организована новогодняя фотозона.

В выходные дни всеми парковками в центре города можно воспользоваться бесплатно.

Участники выставки: Группа компаний «ЭНКО», Страна Девелопмент, Брусника, ПСК Дом Девелопмент, Компания 4D, Группа компаний «Меридиан», Группа компаний «ТИС», Девелоперская компания «Создатели», Родина Девелопмент, Группа компаний «СБК», Группа компаний «Партнер-Строй», Группа компаний «СтройМир», специализированный застройщик «СтоунСтрой», специализированный застройщик «ИНКО и К», авторский квартал «Машаров», загородный поселок «Финская улочка», дизайн-студия Advance.

Банк-партнер выставки: Банк ВТБ (ПАО).

Ждем вас на выставке недвижимости «День застройщиков Тюмени»:

ул. Герцена, 60/1 («Галерея застройщиков Тюмени»),

11 декабря 2021 года (суббота) с 10.00 до 18.00.

Регистрация и условия розыгрыша на сайте: http://деньзастройщиков.рф/

Сроки проведения стимулирующей акции: 11 декабря 2021 г. Информация об организаторе стимулирующего мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на http://деньзастройщиков.рф/.