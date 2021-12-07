В Тюмени отправили за решетку многодетную маму из-за аппаратуры для маникюра. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд вынес приговор ранее неоднократно судимой 31-летней Алене Бурзиговой. Многодетная мама обманула девушку на сумму более 30 тысяч рублей, за что и отсидит три с половиной года в колонии общего режима.

В октябре 2020 года Бурзигова похитила деньги, пообещав потерпевшей заказать расходные материалы и аппаратуру для маникюра и педикюра по оптовым ценам. Однако у осужденной такой возможности не было.

– Подсудимая вину признала в полном объеме. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел полное признание вины и искреннее раскаяние в содеянном. Она активно способствовала раскрытию преступления, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Также стало известно, что женщина воспитывает пять малолетних детей, да и здоровье у нее неудовлетворительное. Приговор не вступил в законную силу.