Тюменцам напомнили об опасности пиротехники в СНТ. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцам напомнили об опасности пиротехники. Многие захотят встретить Новый год в СНТ. К счастью, большинство пожарных гидрантов находится в удовлетворительном состоянии.

Заместитель главы города Петр Вагин дал поручение департаментам безопасности жизнедеятельности и потребительского рынка для обеспечения беспрепятственного проезда спецтехники по улицам и переулкам дач в окрестностях Тюмени совместно с председателями СНТ отработать вопрос по выполнению требований пожарной безопасности, в частности заранее осмотреть проезды в садовых товариществах.

В СНТ, где нет противопожарного водоснабжения, необходимо будет привлекать дополнительное количество пожарных автоцистерн. В период новогодних и рождественских праздников подразделения отряда ФПС будут функционировать в режиме «Повышенная готовность». Пожарные будут реагировать на каждое тревожное сообщение, обещают в комитете по связям с общественностью и СМИ.