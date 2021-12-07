В Тюмени по делу Селюнина допрошен его подельник. Фото - Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В Ленинском районном суде Тюмени продолжаются слушания по уголовному делу в отношении бывшего начальника ГИБДД Александра Селюнина, который обвиняется в четырех эпизодах получения крупных взяток и в девяти эпизодах получения должностным лицом взятки за незаконные действия или бездействие.

– Сегодня на заседании допросили свидетеля Низомжона Турсунова, продолжают исследовать материалы дела. Следующее судебное заседание состоится 14 декабря, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Ленинский районный суд продлил арест экс-начальнику ГИБДД Александру Селюнину на полгода – до 13 апреля 2022 года.