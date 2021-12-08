В Ишиме мужчина, угрожая отверткой, пытался затащить девушку к себе домой

В Ишиме мужчин, угрожая отверткой, пытался затащить девушку к себе домой. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ишима поступила информация от представителей транспортного предприятия, что их сотруднице угрожал убийством мужчина. Участковый задержал подозреваемого – 43-летнего жителя города, который свою вину признал и пояснил, что ранее был знаком с потерпевшей.

В тот день пьяный горожанин поджидал знакомую на проходной. Увидев женщину, фигурант начал настойчиво приглашать её к себе домой, но получил отказ. Тогда подозреваемый схватил потерпевшую за шею, достал из кармана отвёртку и пригрозил убить её, если она не пойдёт вместе с ним.

– Происходящее заметили коллеги женщины и спугнули злоумышленника, после чего он скрылся с места происшествия, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до двух лет. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.