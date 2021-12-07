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Происшествия7 декабря 2021 10:45

Тюменке, пожелавшей незаконно похудеть, грозит до семи лет тюрьмы

Кроме того, ее могут еще и оштрафовать
Сергей Швецов
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Тюменке, пожелавшей незаконно похудеть, грозит до семи лет тюрьмы.

Тюменке, пожелавшей незаконно похудеть, грозит до семи лет тюрьмы.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в контрабанде сильнодействующих веществ. С помощью таблеток она собиралась похудеть.

В сентябре 2021 года она через интернет заказала 252 капсулы препарата с сибутрамином из Казахстана. Их отправили почтой. Горожанку задержали при после получения товара на почте, капсулы изъяли из незаконного оборота.

Материалы по этому уголовному делу передали в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит максимально наказание – от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.