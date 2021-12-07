Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-18°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 декабря 2021 10:34

Арестованный экс-начальник тюменского УФСИН, который позволял осужденным разгуливать на свободе, попросился домой

Суд оставил мужчину в СИЗО до 29 декабря
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Арестованный экс-начальник тюменской УФСИН, который позволял осужденным разгуливать на свободе, попросился домой.

Арестованный экс-начальник тюменской УФСИН, который позволял осужденным разгуливать на свободе, попросился домой.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд рассмотрел апелляцию экс-начальника местного филиала УФСИН Максима Масленникова, который сейчас находится в следственном изоляторе из-за обвинений во взятках. Мужчина попросился домой, но суд оставил его в СИЗО до 29 декабря.

– Используя свое служебное положение, он за деньги предоставлял осужденным, которые находятся под домашним арестом, возможность снимать специальные «контрольные» браслеты и беспрепятственно разгуливать на свободе, – напомнили об уголовном деле в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Следствию стали известны пять эпизодов взятки в особо крупном размере. Мздоимца вычислили оперативники службы собственной безопасности регионального УФСИН вместе с коллегами из спецслужбы. Его задержали и привлекли к уголовной ответственности.