Арестованный экс-начальник тюменского УФСИН, который позволял осужденным разгуливать на свободе, попросился домой

Арестованный экс-начальник тюменской УФСИН, который позволял осужденным разгуливать на свободе, попросился домой. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд рассмотрел апелляцию экс-начальника местного филиала УФСИН Максима Масленникова, который сейчас находится в следственном изоляторе из-за обвинений во взятках. Мужчина попросился домой, но суд оставил его в СИЗО до 29 декабря.

– Используя свое служебное положение, он за деньги предоставлял осужденным, которые находятся под домашним арестом, возможность снимать специальные «контрольные» браслеты и беспрепятственно разгуливать на свободе, – напомнили об уголовном деле в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Следствию стали известны пять эпизодов взятки в особо крупном размере. Мздоимца вычислили оперативники службы собственной безопасности регионального УФСИН вместе с коллегами из спецслужбы. Его задержали и привлекли к уголовной ответственности.