В Тюмени водитель автобуса нашел потерявшуюся 87-летнюю бабушку и отвез ее в отдел полиции. Фото - Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области в ВК.

В Тюмени водитель автобуса нашел потерявшуюся 87-летнюю бабушку и отвез ее в отдел полиции. Об этом рассказали волонтеры местного поискового отряда «ЛизаАлерт».

Они сообщили, что им позвонил страж порядка с информацией о потерявшейся пенсионерке, которая называет себя Нина Васильевна. Ей вызвали скорую.

– Бабушку отвезли на адрес, которые она назвала, но, приехав на место, к сожалению, дом она не узнала. Мы пытались найти нужный подъезд по связке ключей, обращались в ТСЖ и к старшим домов – безрезультатно. Тогда нами и сотрудниками отдела полиции № 2 было принято решение привезти Нину Васильевну в пансионат для престарелых «Комфорт», находящийся на улице Вишневой, 9, где ее доброжелательно приняли и разместили, – рассказали в отряде.

Волонтеры за весь день проверили множество адресов, но безрезультатно. Однако вечером поступило сообщение от женщины, которая узнала свою соседку по ориентировке.

– Следом позвонили из отдела полиции № 6, куда ее привезли ночью, и передали, что личность бабушки установлена. Был найден сын Нины Васильевны, который не знал о ее пропаже и думал, что все это время она находится дома, – сообщили в «ЛизаАлерт».