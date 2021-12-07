Пьяная пациентка устроила дебош в тюменской поликлинике. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области женщину оштрафовали за пьяный дебош в больнице. Инцидент произошел 19 ноября в Голышманово.

– Сельчанка вела себя неадекватно, материлась и нарушала общественный порядок. Выяснилось, что она была пьяна. Сотрудники поликлиники обратились в дежурную часть, на место происшествия прибыл ближайший наряд, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Но и это не помогло: буйная посетительница не успокоилась при виде стражей порядка. Последним не оставалось ничего больше, как составить на женщину административный протокол. В судебном заседании Анна П. вину признала. В итоге ее оштрафовали на тысячу рублей.