В Тюменской области заболеваемость ОРВИ среди детей выросла в два раза. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области заболеваемость ОРВИ среди детей выросла в два раза. На прошлой неделе зарегистрированы вирусы негриппозной этиологии.

– Всего в регион поставлено более 714 тысяч доз вакцины против гриппа для иммунизации детского и взрослого населения. На сегодняшний день в регионе привито более 640 тысяч человек (41,5 процента от всего населения, 69,2 процента от плана), в том числе более 212 тысяч детей (81,5 процента от плана), – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты советуют носить защитные маски, чаще мыть руки и использовать дезинфицирующие средства, а также не забывать соблюдать социальную дистанцию.

После контактов с вероятным больными нужно прополоскать горло и промыть нос солевым изотоническим раствором или питьевой водой, не забыть про глаза и заменить маску.