В Тюмени женщина разбила тарелку о голову мужа: его увезли в больницу

В Тюмени женщина разбила тарелку о голову мужа. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило сообщение из больницы, что к ним за помощью обратился 33-летний мужчина с рвано-ушибленной раной головы. Потерпевший рассказал, что травму ему нанесла жена.

Участковый задержал ранее не судимую 26-летнюю местную жительницу. Оказалось, что вечером между супругами произошел конфликт на бытовой почве.

– В ходе ссоры подозреваемая вспылила и ударила возлюбленного по голове тарелкой. Девушка в содеянном призналась и раскаялась, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении злоумышленницы отделом дознания ОП № 3 возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.