Более 157 тысяч потребительских кредитов оформили жители Тюменской области в Сбере. Фото - Сбер.

Клиенты Западно-Сибирского отделения Сбербанка с начала года получили более 157 тысяч потребительских кредитов, из них 70% были оформлены онлайн, без посещения офисов банка. Общий объем выданных кредитных средств составил порядка 40 млрд рублей.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– В преддверии новогодних праздников Сбербанк традиционно запускает акцию по потребительским кредитам, ведь именно в этот период чаще обычного совершаются крупные траты – на ремонт, бытовую технику, подарки или отдых всей семьей. В этом году благодаря выгодному предложению наши клиенты могут снизить ставку на 2 процентных пункта. Оформить кредит можно в «Сбербанк Онлайн» всего за несколько минут.

Со сниженной процентной ставкой на 2 процентных пункта клиенты Сбербанка могут оформить потребительский кредит от 300 тысяч рублей. Акция действует до 28 января 2022 года и распространяется на потребительские займы как с обеспечением, так и без него.

Для автоматического снижения ставки по кредиту необходимо в течение года вносить платежи по графику без просрочек и досрочного погашения. Минимальная ставка по кредиту после снижения составит 9,9% годовых.

Также акция распространяется на продукт «Потребительский кредит на рефинансирование», минимальная ставка выдачи по которому составит 11,4% для кредитов свыше одного миллиона рублей. Подробности – на сайте Сбербанка.

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