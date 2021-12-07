В Тюмени застройщик три года строил дом: дольщикам помогла прокуратура

В Тюмени застройщик три года строил дом. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Тюмени застройщик «Сибстройсервис» три года строил дом ГП-14 в ЖК «Олимпия» на средства дольщиков. Возведение началось в 2018 году, объект должны были сдать в конце 2020 года, но сдачу перенесли на 4-й квартал 2021-го, так как АО не выполнило свои обязательства.

– Ситуация не один раз рассматривалась на заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Застройщику объявлялось предостережение. Информация для принятия дополнительных мер по защите прав дольщиков направлялась даже главе региона. В итоге удалось-таки добиться ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию. Квартиры в нем получат более 200 участников долевого строительства жилья.