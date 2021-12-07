В Тюмени задержали серийного похитителя детских конструкторов. Фото: Вадим Бегун

В отдел полиции № 1 по Тюмени поступило заявление от представителей одного из сетевых магазинов детских товаров, расположенного на улице Широтной. У них похитили три набора детских конструкторов на сумму более 13 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый неработающий 20-летний местный житель. Он признался, что воспользовался невнимательностью сотрудников торговой точки, сложил наборы в пакет и незаметно вынес из магазина.

– Оперативникам удалось установить причастность злоумышленника к аналогичному факту преступления. Общая сумма ущерба составила около 22 тысяч рублей. Похищенное тюменец сбыл третьим лицам, а вырученные деньги потратил на личные нужды, – сообщила пресс-секретарь городского управления МВД Алиса Пислегина.

В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.