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Общество7 декабря 2021 6:01

В Тюменской области на время прервут телерадиовещание

Это связано с профилактическими работами
Сергей Швецов
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В Тюменской области на время прервут телерадиовещание.

В Тюменской области на время прервут телерадиовещание.

Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области на время прервут телерадиовещание. Временные перерывы произойдут в Абатском, Бердюжском, Викуловском и Сорокинском районах с 14 по 28 декабря.

– В указанный период времени на радиотелевизионных станциях РТРС будут проводиться профилактические работы, – сообщили в Правительстве региона.

Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения трансляции» и в Кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении «Телегид», во вкладке «Вещание».