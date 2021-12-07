В Тюменской области на время прервут телерадиовещание. Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области на время прервут телерадиовещание. Временные перерывы произойдут в Абатском, Бердюжском, Викуловском и Сорокинском районах с 14 по 28 декабря.

– В указанный период времени на радиотелевизионных станциях РТРС будут проводиться профилактические работы, – сообщили в Правительстве региона.

Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения трансляции» и в Кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении «Телегид», во вкладке «Вещание».