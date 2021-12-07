Погода на 8 декабря 2021 года в Тюмени: днем – до минус 17

В Тюмени: днем – до минус 17. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 8 декабря, погода в Тюмени порадует безоблачным утром, но уже в середине дня изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 18 градусов, днем ожидается минус 14 – 17. Вечером столбики термометров покажут 14 – 13 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный, южный ветер со скоростью 2 – 3 метра в секунду.

8 декабря почитается память святого Климента, папы Римского. В народе этот день называется Климентьевым: "В день святого Климента зима клин клином вышибает" - с этого времени наступает пора сильных морозов: "Климент морозом у мужика слезу гонит"; «Мороз насыпал белых роз». На Климента боялись увидеть в селениях полевых мышей, поскольку их приближение к домам указывало на холодную зиму.