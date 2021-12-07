В Тюмени вторая школа ушла на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вторая школа ушла на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ. На этот раз «повезло» ученикам второго корпуса школы № 65, которая находится на улице Бориса Житкова, 1. Ранее на дистант ушла гимназия № 49 на Вьюжной.

Ученики 1–11 классов продолжат обучение в дистанционном формате, по предварительным данным, до 11 декабря.

Отметим, что на карантин могут уходить те образовательные учреждения, в которых болеет более 20% учащихся.

В Тюменской области на дистанционный формат обучения из-за ОРВИ перевели 244 класса в 35 школах региона. Из 6 916 обучающихся острые респираторные вирусные инфекции диагностировали у 2 169 детей, передает «МегаТюмень».