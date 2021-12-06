В Ишиме судят студента, который дома у родителей насмерть забил 55-летнего мужчину. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Ишиме завершается расследование уголовного дела в отношении 20-летнего горожанина, которого обвиняют в жестком избиении – от его рук погиб мужчина.

Трагедия произошла вечером 11 февраля 2021 года в квартире дома на улице Ленинградской. В ходе ссоры обвиняемый нанес множественные удары по голове 55-летнему знакомому, который находился в гостях у его родителей.

– Спустя четверо суток от полученных травм мужчина скончался. Злоумышленник был установлен и задержан, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники ведомства собрали достаточную доказательственную базу. В ближайшее время уголовное дело направят в надзорное ведомство, потом передадут в суд.