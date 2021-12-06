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Происшествия6 декабря 2021 12:40

В Ишиме судят студента, который дома у родителей насмерть забил 55-летнего мужчину

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база
Сергей Швецов
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В Ишиме судят студента, который дома у родителей насмерть забил 55-летнего мужчину.

В Ишиме судят студента, который дома у родителей насмерть забил 55-летнего мужчину.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Ишиме завершается расследование уголовного дела в отношении 20-летнего горожанина, которого обвиняют в жестком избиении – от его рук погиб мужчина.

Трагедия произошла вечером 11 февраля 2021 года в квартире дома на улице Ленинградской. В ходе ссоры обвиняемый нанес множественные удары по голове 55-летнему знакомому, который находился в гостях у его родителей.

– Спустя четверо суток от полученных травм мужчина скончался. Злоумышленник был установлен и задержан, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники ведомства собрали достаточную доказательственную базу. В ближайшее время уголовное дело направят в надзорное ведомство, потом передадут в суд.