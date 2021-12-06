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Здоровье6 декабря 2021 12:03

В Тюменской области отметили высокий спрос на услуги реабилитационного центра для наркозависимых

Проблема наркомании остается очень актуальной для региона
Сергей Швецов
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В Тюменской области отметили высокий спрос на услуги государственного реабилитационного центра для наркозависимых. Для его развития купят два модульных здания, в которых смогут разместиться 40 пациентов.

– Реабилитацию на базе центра ежегодно проходят около 90 несовершеннолетних и 180 взрослых пациентов. Сейчас приобретается энцефалограф, который будет использован для обследования наркозависимых, – сообщил директор местного департамента социального развития Дмитрий Грамотин.

По словам главного врача областного наркологического диспансера Ивана Казанцева, проблема наркомании остается очень актуальной для региона: «Новые виды наркотиков более разрушительно действуют на психику, даже однократное их употребление нередко приводит к летальным исходам».