В Тюменской области отметили высокий спрос на услуги реабилитационного центра для наркозависимых

В Тюменской области отметили высокий спрос на услуги государственного реабилитационного центра для наркозависимых. Для его развития купят два модульных здания, в которых смогут разместиться 40 пациентов.

– Реабилитацию на базе центра ежегодно проходят около 90 несовершеннолетних и 180 взрослых пациентов. Сейчас приобретается энцефалограф, который будет использован для обследования наркозависимых, – сообщил директор местного департамента социального развития Дмитрий Грамотин.

По словам главного врача областного наркологического диспансера Ивана Казанцева, проблема наркомании остается очень актуальной для региона: «Новые виды наркотиков более разрушительно действуют на психику, даже однократное их употребление нередко приводит к летальным исходам».