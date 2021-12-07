В Тюмени 20-летний меломан украл из машины динамики и колонки. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 5 по Тюмени поступило заявление от 32-летнего местного жители о том, что из принадлежащего ему автомобиля ГАЗ-31105 кто-то похитил электроинструменты, зарядное устройство для батарей и музыкальную аппаратуру общей стоимостью около восьми тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали безработного 20-летнего горожанина. Вечером молодой человек проезжал по улице 50 лет Октября и около одного из домов приметил «Волгу». Подозреваемый воспользовался тем, что рядом никого не было, вскрыл замок и похитил имущество.

– От части имущества злоумышленник избавился по дороге, а часть сдал в комиссионный магазин, потратив вырученные деньги на личные нужды, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемого отделом дознания ОП № 5 возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.