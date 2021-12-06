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Происшествия6 декабря 2021 11:27

В Тюмени мальчику, который ударился головой на прогулке, выплатят 30 тысяч рублей

Ребенок получил легкий вред здоровью
Сергей Швецов
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В Тюмени мальчику, который ударился головой на прогулке, выплатят 30 тысяч рублей.

В Тюмени мальчику, который ударился головой на прогулке, выплатят 30 тысяч рублей.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 13-летнему мальчику выплатят 30 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. 22 марта 2021 года он пошел выгуливать собаку, поскользнулся на крыльце дома на улице Малыгина и упал.

– Тринадцатилетний подросток получил рвано-ушибленную рану теменной области, которая причинила легкий вред здоровью. Отец мальчика обратился с просьбой помочь взыскать моральный вред. Ленинский районный суд направил соответствующий иск к управляющей компании ООО «Системы городского обслуживания», – сообщили в местной прокуратуре.

Однако в июле суд, вопреки закону и обстоятельствам дела, в иске отказал. Ведомство обжаловало решение суда в Тюменском облсуде. В итоге судебная коллегия по гражданским делам удовлетворила апелляционное представление прокурора.