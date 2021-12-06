В Тюмени мальчику, который ударился головой на прогулке, выплатят 30 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 13-летнему мальчику выплатят 30 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. 22 марта 2021 года он пошел выгуливать собаку, поскользнулся на крыльце дома на улице Малыгина и упал.

– Тринадцатилетний подросток получил рвано-ушибленную рану теменной области, которая причинила легкий вред здоровью. Отец мальчика обратился с просьбой помочь взыскать моральный вред. Ленинский районный суд направил соответствующий иск к управляющей компании ООО «Системы городского обслуживания», – сообщили в местной прокуратуре.

Однако в июле суд, вопреки закону и обстоятельствам дела, в иске отказал. Ведомство обжаловало решение суда в Тюменском облсуде. В итоге судебная коллегия по гражданским делам удовлетворила апелляционное представление прокурора.