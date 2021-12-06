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Происшествия6 декабря 2021 10:59

На тюменской трассе сломался автобус, который вез 42 вахтовиков

Им помогли местные полицейские
Сергей Швецов
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На тюменской трассе сломался автобус, который вез 42 вахтовиков.

На тюменской трассе сломался автобус, который вез 42 вахтовиков.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 498-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе накануне, 5 декабря, у автобуса «Неоплан», который вез 42 вахтовых рабочих из Нового Уренгоя в Оренбург, сломалось сцепление. Транспорт встал прямо на проезжей части, перекрыв одну из полос движения.

– Автоинспекторы приняли решение транспортировать автобус с помощью большегруза на жесткой сцепке до ближайшего автокемпинга. Однако выяснилось, что транспортировка может быть небезопасна для пассажиров. Тогда полицейские стали останавливать проезжающий транспорт и отправлять пассажиров автобуса до автокемпинга, расположенного на 479-м километре трассы, по два-три человека, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Только после этого автобус отправили на СТО со скоростью 20 километров в час. Его сопроводили двумя патрульными автомобилями КамАЗ. Сейчас вахтовики находятся в автокемпинге в ожидании резервного автобуса из из Оренбурга.