На тюменской трассе сломался автобус, который вез 42 вахтовиков. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 498-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе накануне, 5 декабря, у автобуса «Неоплан», который вез 42 вахтовых рабочих из Нового Уренгоя в Оренбург, сломалось сцепление. Транспорт встал прямо на проезжей части, перекрыв одну из полос движения.

– Автоинспекторы приняли решение транспортировать автобус с помощью большегруза на жесткой сцепке до ближайшего автокемпинга. Однако выяснилось, что транспортировка может быть небезопасна для пассажиров. Тогда полицейские стали останавливать проезжающий транспорт и отправлять пассажиров автобуса до автокемпинга, расположенного на 479-м километре трассы, по два-три человека, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Только после этого автобус отправили на СТО со скоростью 20 километров в час. Его сопроводили двумя патрульными автомобилями КамАЗ. Сейчас вахтовики находятся в автокемпинге в ожидании резервного автобуса из из Оренбурга.