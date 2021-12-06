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Общество6 декабря 2021 10:28

Тюменская область – в топе регионов по итогам акции «Сохраним лес»

Мероприятие объединило 1,3 млн россиян в 85 регионах страны
Сергей Швецов
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Тюменская область – в топе регионов по итогам акции «Сохраним лес».

Тюменская область – в топе регионов по итогам акции «Сохраним лес».

Фото: Вадим Бегун

Тюменская область – в топе регионов по итогам всероссийской лесовосстановительной акции «Сохраним лес». Рядом – Нижегородская, Белгородская, Ленинградская области и Алтайский край. Мероприятие объединило 1,3 млн россиян в 85 регионах страны.

– В рамках этого мероприятия жители региона, с одной стороны, восстанавливают леса, пострадавшие от пожаров, с другой – решают проблему глобального потепления. Уже весь мир знает, что этот процесс связан с выбросом парниковых газов и именно леса их поглощают, – сообщил губернатор региона Александр Моор.

Отметим, что сейчас на территориях, пострадавших от лесных пожаров Тюменской области, проводят масштабные лесопатологические исследования, чтобы оценить нанесенный огнем ущерб.