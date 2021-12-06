Коронавирус в Тюмени, последние новости на 6 декабря 2021 года: умерли еще 13 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 6 декабря увеличилось на 13. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 6 декабря увеличилось на 13. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 952 человека.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зарегистрировано 307 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 82 739), 270 человек выздоровели (за весь период – 64 454), 46 детей заболели (из общего числа заболевших), 26 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 35 125 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 925 638 человек, полный курс прошли 812 549.

За последние сутки в России выявлено 32 136 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 184 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 28 070 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 833 749 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 282 462 летальных исхода, выздоровели 8 530 476 человек.