«Страна Девелопмент» первой в России получила инфраструктурный заем в рамках поручения президента

«Страна Девелопмент» первой в России получила инфраструктурный займ в рамках поручения президента.

ДОМ.РФ выделит почти 20 млрд рублей для строительства первого цифрового ЖК «Домашний» в Тюмени. Из них 0,7 млрд рублей инфраструктурного займа будут направлены на создание объектов инженерной инфраструктуры ЖК «Домашний», который строит вблизи территории аэропорта Плеханово компания «Страна Девелопмент». Денежные средства инфраструктурного займа будут направлены на создание 5 объектов инженерной инфраструктуры: магистральных и внутриквартальных дорог, а также сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газовой котельной. Застройщиком жилого комплекса выступает ГК «Страна Девелопмент». Общая площадь микрорайона составляет более 300 тыс. кв. м. Первую очередь планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.

– Механизм облигаций ДОМ.РФ для создания инфраструктуры в новых жилых массивах набирает обороты. На проекте в Тюмени мы осуществляем комплексный подход – с использованием инструментов Института развития. Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию на 19 млрд рублей для строительства жилого комплекса. Также прорабатывается запуск совместной с застройщиком программы с доступной ипотечной ставкой, – прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

– Для Тюменской области проект жилого микрорайона вблизи аэропорта Плеханово – один из самых крупных, его реализация предполагает строительство жилья на территории площадью более 50 га. Благодаря финансовому участию ДОМ.РФ будущие жители будут обеспечены самой современной, качественной и надежной инфраструктурой, смогут жить в комфортных условиях, – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Внедрение программы финансирования проектов с помощью инфраструктурных облигаций – важный шаг в развитии жилищного строительства. Этот механизм позволяет не только обеспечить людей новым качественным жильем, но и благоустроить окружающую среду. Наш новый проект – микрорайон «Домашний» – станет первым цифровым микрорайоном в Тюмени. Удобство, комфорт, а также применение передовых инноваций – его основные особенности. ЖК «Домашний» станет настоящим городом будущего за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, а также первым проектом массового сегмента, в котором будут реализованы принципы цифровизации, – рассказал генеральный директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.

С помощью облигаций ДОМ.РФ для финансирования инфраструктуры можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, а также объекты для развития городов. Денежные средства, поступившие от размещения ценных бумаг, выдаются под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. Первое размещение облигаций ДОМ.РФ для финансирования инфраструктуры в объеме 10 млрд рублей состоялось в сентябре. До 2024 года объем выпусков превысит 150 млрд рублей.