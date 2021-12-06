Жители Тюмени купят мед и мясо на ярмарке в субботу, 11 декабря 2021 года. Фото: Тюмень - наш дом

Жители Тюмени купят мед и мясо на ярмарке в субботу, 11 декабря 2021 года. В городе с 8.00 до 16. 00 будут работать несколько ярмарочных площадок.

Свежую продукцию можно будет приобрести по следующим адресам: в районе здания по ул. Льва Толстого, 31 (на территории парковки, расположенной на пересечении ул. Льва Толстого и ул. Ямской); ул. Мельникайте, 126, корпус 2 (на прилегающей территории к ТЦ «П.О.Р.Т.»); пр. Солнечный, 11 (на прилегающей территории к ТЦ «Заречный двор»).

По информации департамента потребительского рынка, посетители найдут на прилавках продовольственные товары местных производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области: мясо, рыбу, мёд и прочее.