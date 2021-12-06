Жители Тюменской области инвестировали в ПИФы порядка 1 млрд рублей. Фото - Сбер.

Клиенты Западно-Сибирского отделения Сбербанка инвестировали порядка 1 млрд рублей в паевые инвестиционные фонды. За год на покупку ПИФов в Сбер Управление активами было подано 3,5 тысячи заявок.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Мы наблюдаем растущий интерес к инвестициям в ценные бумаги как жителей Тюменской области, так и всей страны. Сбер Управление Активами за первые инвестиции в открытые паевые инвестиционные фонды дарит клиентам дополнительные ценные бумаги на сумму до трёх тысяч рублей. Таким образом клиенты увеличивают доходность своих вложений сразу на 20%».

За покупку паёв ПИФов по 20 декабря включительно клиенты получат:

• на сумму паёв от 5000 до 9999 рублей — паи на 1000 рублей;

• от 10 000 до 14 999 рублей — паи на 2000 рублей;

• от 15 000 рублей — паи на 3000 рублей.

В акции участвуют 14 открытых ПИФов:

• «Сбер — Фонд облигаций «Илья Муромец»;

• «Сбер — Фонд перспективных облигаций»;

• «Сбер — Валютные облигации»;

• «Сбер — Денежный»;

• «Сбер — Фонд акций «Добрыня Никитич»;

• «Сбер — Сбалансированный»;

• «Сбер — Природные ресурсы»;

• «Сбер — Глобальный Интернет»;

• «Сбер — Потребительский сектор»;

• «Сбер — Биотехнологии»;

• «Сбер — Глобальные акции»;

• «Сбер — Электроэнергетика»;

• «Сбер — Финансовый сектор»;

• «Сбер — Золото».

Кешбэк за первые инвестиции в паи будет выплачиваться участникам акции до её окончания либо до исчерпания денежного фонда программы в размере 180 млн рублей. Каждый участник акции может получить бонус один раз и только в виде паёв соответствующего фонда.

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