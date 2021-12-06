В Тюмени у 9 детей подтвердился грипп. Фото: ГБУЗ ТО «Областная больница №19».

В Тюмени у 9 детей, которые посещали детсады и школы, подтвердился грипп. Чаще всего дети сталкиваются с инфекцией в организованных коллективах.

– Мы просим использовать наши имеющиеся возможности национального календаря иммунизации от этого серьезного заболевания и пройти профилактическую вакцинацию. По анализу ситуации прошлого года мы видим, что когда у ребенка имеет место быть сочетание инфекций – коронавируса и гриппа или других ОРВИ, то заболевание протекает тяжелее и больше рисков осложнений, – отметила главный педиатр Тюменской области Светлана Ушакова.

На сегодня от гриппа привито 212 692 ребенка – это пока 81,5% от того количества, которое запланировано. Вакцинация от гриппа еще продолжается.