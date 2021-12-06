В Тюмени с 1 января 2022 года вступает в силу новый тариф на содержание и ремонт жилого помещения. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени с 1 января 2022 года вступает в силу новый тариф на содержание и ремонт жилого помещения. Новый тариф появится в квитанциях после 1 февраля.

– Последний раз размер платы за содержание и ремонт жилого помещения рассчитывался в 2003 году. С тех пор многое изменилось: нормы законодательства, экономические условия, налоговые начисления, требования к аварийно-диспетчерскому обслуживанию домов, эксплуатация современного технологического оборудования, которому необходима более тонкая, детальная настройка, – отметил директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев.

По словам начальника финансово-экономического управления департамента городского хозяйства Светланы Крафт, новый тариф составлен как конструктор, который максимально учитывает необходимые виды работ и состав общего имущества, мест общего пользования, прилегающих территорий, земельных участков и технологического оборудования.