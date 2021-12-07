В Тюмени мужчина ударил знакомого в грудь ножом во время застолья. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию обратились медики и сообщили, что к ним поступил мужчина 1979 года рождения с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Стражи порядка выяснили, что травму потерпевшему нанес знакомый во время застолья.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого – 41-летнего тюменца – и задержали его. Мужчина признался в содеянном.

– В ходе распития спиртного между ним и пострадавшим произошел конфликт. В определенный момент он схватил лежавший на столе нож и ударил знакомого, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.