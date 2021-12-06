В тюменском селе горел дом на 600 квадратов: пострадал ребенок

В тюменском селе горел дом на 600 квадратов. Фото: Ольга Крыльцова

На улице Строителей в селе Мальково Тюменского района горел двухэтажный восьмиквартирный жилой дом. Сообщение о возгорании спасатели получили накануне, 5 декабря, в 16.09.

– По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома. На спасение людей и тушение пожара незамедлительно были организованы два звена газодымозащитной службы, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

К счастью, в результате происшествия погибших нет. Однако пострадали три человека, среди них один ребёнок 10 лет. По предварительным данным, огнем поврежден жилой дом на площади 600 квадратных метров. Последствия пожара устраняли 34 человека и 12 единиц основной и специальной техники.