Погода на 7 декабря 2021 года в Тюмени: в день святой Екатерины – солнечно и без осадков

В Тюмени в день святой Екатерины – солнечно и без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 7 декабря, Небо в Тюмени будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 19-18 градусов, днем ожидается минус 13 – 16. Вечером столбики термометров покажут 17 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть северо-западный, западный ветер со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

7 декабря отмечается день святой Екатерины. Екатерина считается покровительницей брака и невест, поэтому в народе её ещё называют Женодавица. В этот день устраивались народные гулянья, катание на санках с горок — санницы. В народе говорили: "Молодая зима с гор на санках катается"; "С Катерины зима доймет не мытьем, так катанием, не голодом, так холодом". Ясная погода на Екатерину предвещала морозную зиму.