В Тюмени спецэкипажи фиксируют нарушения на платных парковках. Фото: Мария Толстихина

В центре Тюмени курсируют три экипажа, оснащенные комплексами фото- и видеофиксации. Они фиксируют парковочные сессии транспортных средств в границах улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – Первомайской – Советской – Профсоюзной. Здесь с 29 ноября введена плата за стоянку машин.

– Первые две недели со старта проекта тем, кто оставил в зоне платной парковки машину и своевременно не оплатил время парковки, отправляются информационные письма. Если по какой-то причине за это время парковка останется без оплаты, нарушитель получит штраф – 2500 рублей, – сообщил директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.