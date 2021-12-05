Депутат Тюменской городской Думы Олег Касьянов скончался на 56-м году жизни

Депутат Тюменской городской Думы, представитель партии ЛДПР Олег Касьянов скончался на 56-м году жизни. Об этом сообщил в своем «Инстаграме» спикер гордумы Евгений Заболотный.

- Депутат, стремившийся помочь каждому к нему обратившемуся жителю, компетентный профессионал и сильный управленец, добрый и открытый человек, любящий свой город, - написал Евгений Заболотный.

Олег Касьянов начал свою карьеру в 1987 году, на офицерских должностях в Советской армии. С 1993 года руководил строительными коммерческими предприятиями, а в 2010 года был вице-президентом «Объединения риелторов Тюменской области».

В ЛДПР он координировал первичное отделение либерал-демократов по Калининскому округу. В Думе VII созыва он являлся членом комиссий по градостроительству и землепользованию и по городскому общественному самоуправлению. У Олега Никандровича осталась трое детей.

Выражаем соболезнования родным и близким Олега Касьянова.