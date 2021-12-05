В Тобольском районе в 2022 году начнут проектировать школы в деревнях Иземеть, Ишменево, Топкинская и Тахтагул. Как сообщили в пресс-службе главы района, сейчас проектируют среднюю школу с интернатом в деревне Чебурга, а в новом году построят среднюю школ Фото: Татьяна Коркина

В Тобольском районе в 2022 году начнут проектировать школы в деревнях Иземеть, Ишменево, Топкинская и Тахтагул. Как сообщили в пресс-службе главы района, сейчас проектируют среднюю школу с интернатом в деревне Чебурга, а в новом году построят среднюю школу на 90 учебных мест, с интернатом на 32 койки, дошкольным отделением на 25 детей и медицинским блоком с отдельным входом.

В 2022 году также построят школу в деревне Овсянниковой. Во дворе школ обустроят детскую игровую и универсальную спортивную площадку с зоной для сдачи норм ГТО.

В селе Малая Зоркальцева готовится техзадание для разработки местного детского сада на 110 мест и детского сада и начальной школы в поселке Прииртышский общей вместимостью 300 человек.

Как сообщает «Тюменская линия», работы по проектированию школ идут в рамках региональной программы по замене ветхих деревянных школ в Тюменской области. Благодаря этому проекту в 2020 году в Тобольском районе открыли модульную начальную школу в д. Епанчиной.