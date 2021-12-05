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Экономика5 декабря 2021 18:02

В селах и деревнях Тюменской области подключают Интернет

К связи планируют подключить почти 500 деревень
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В селах и деревнях Тюменской области подключают Интернет

В селах и деревнях Тюменской области подключают Интернет

Фото: Татьяна Коркина

Благодаря реализации II этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства, в селах Земляная и Бескозово Голышмановского городского округа появится интернет. По словам заместителя губернатора, директорп департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич, жителям муниципалитетов с численностью от 100 до 500 человек

Селянам с численностью от 100 до 500 человек где раньше не было сотовой связи, доступны высокоскоростной интернет и мобильная связь, могут записываться к врачам, общаться с близкими, пользоваться соцсетями и получать консультации в формате онлайн. Специалисты считают, что базовые станции планируют предприятия на высокой скорости.

- Сейчас устанавливают вышки связи, монтируют оборудование, организовывают оптические линии связи и подключают к внешнему электроснабжению, - говорят специалисты.

В общей сложности до 2030 года планируется сделать доступной мобильную связь в 498 населенных пунктах Тюменской области, что станет новым витком в развитии сел и деревень.