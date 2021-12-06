В Тюмени начали сносить долгострой на улице Герцена. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени приступили к сносу самовольно построенного здания на улице Герцена, 50. В настоящее время подрядчик проводит подготовительные работы: на Камышинской (на отрезке от Герцена до Смоленской строят забор для безопасности пешеходов).

– Здание имеет 15 этажей, большинство работ будут проводиться вручную. Чтобы полностью не перекрывать движение, на участке по Камышинской обустроен объездной путь и проложен временный тротуар, схема движения согласована с ГИБДД. Работы планируем завершить до сентября следующего года, – рассказал заместитель директора ООО «ТехЭнергоРесурс» Иван Соломенин.

Напомним, что по улице Камышинской движение пешеходов организовано на противоположной стороне недостроенного здания.